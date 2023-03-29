Уже традиционно перед Пасхой украинцам стоит ожидать подорожания базовых продуктов. В первую очередь речь идет о наборе пасхальной корзины – мясо, яйца, ранние овощи и тд.

Об этом сообщает Минфин.

В прошлом году перед Пасхой продукты взлетели в цене на 100, а местами и на 200%. Это было связано с полномасштабной войной и многими разрушенными предприятиями. Однако, в этом году эксперты успокаивают, что такого сильного и резкого подорожания продуктов уже не будет. Однако, цены все равно перед праздником вырастут – в среднем на 10-15%.

Так, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, прежде всего украинцам стоит ожидать роста цен на мясо и яйца. Однако, поскольку цены на эти продукты и так высокие, поэтому сильного подорожания не будет.

"К тому же украинцы вряд ли в этом году будут активно праздновать Пасху. Так что если рост цен и будет, то не более чем на 10-15%", – прогнозирует Охрименко.

Тем временем экономист Андрей Мартынюк отмечает, что рост цен вот-вот ускорится, и не только из-за Пасхи, но и потому что сейчас такой сезон. И здесь, в первую очередь, имеются в виду овощи и фрукты. Они будут дорожать, пока на рынок не начнут поставлять овощи с открытых грунтов. Причем подорожание может оказаться весьма ощутимым – плюс 15-20% к нынешним ценникам. В то же время Мартынюк считает, что мясо и яйца подорожают не более, чем 5%, а хлебобулочные изделия и крупы – на 1-2%.

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