За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре.

В Генштабе ВСУ предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, пишет Politeka.net

"28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома", - подчеркнули в Генштабе.

По обновленным данным, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях», - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях.

Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. В то же время все гражданские люди "выписаны".

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что в последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров.

Так, за отказ выполнять боевое задание было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований «невский» и «ветераны».

Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

Напомним, оккупанты готовятся к прорыву, названы города, которые под угрозой.

Также сообщалось, что россияне продвигаются в центр Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбу на жилые дома.