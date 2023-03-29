Что на самом деле происходит в Бахмуте – в Минобороны Украины ответили.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что продолжается активная фаза войны.

«Так же активно, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага. Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению», - сообщила Маляр.

Представительница Минобороны Украины также заверила, что оборона Бахмута сейчас обусловлена ​​оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение оборонных задач.

А именно – сдерживание занимаемых рубежей и позиций, недопущение продвижения противника вглубь территории, нанесение врагу значительных потерь, создание условий для перехода в контрнаступление.

«Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута», - подчеркнула Маляр.

Также представитель Министерства обороны Украины подчеркнула, что бои за Бахмут – не апокалипсис.

"Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации".

По словам Маляр, враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные способности на Бахмутском направлении. Параллельно оккупанты аккумулируют и все свои медийные усилия вокруг темы боев за этот город.

Собственно, говорит Маляр, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.

Добавим, по оценкам аналитиков американского Института изучения войны, россияне за последнюю неделю взяли под контроль еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города.

С юга части ЧВК "Вагнер" продвинулись к самому центру, к рынку и Дворцу культуры, расположенному рядом со зданием горсовета; на северо-западе города "Вагнер" полностью взяли территорию АЗОМ - завода по обработке цветных металлов - и продвинулись в промзону на юг.

Площадь Бахмута составляет чуть больше 40 кв.км, таким образом, 5% территории города – это около двух кв.км.

Напомним, россияне массово отказываются идти в бой.

Также сообщалось, что россияне продвигаются в центр Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты сбросили авиабомбу на жилые дома.