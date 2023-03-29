В Бахмуте стало еще больше разрушений, адские бои за город продолжаются.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил украинский защитник, ведущий свой телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, продолжаются серьезные бои за Ивановское и на улицах Бахмута, там, где окраины.

«Стрелкотня и артиллерия. Я бы и хотел, может, рассказать что-нибудь, от чего бы у вас сорвало крышу, но война за Бахмут сейчас – это позиционная мясорубка. Медики – это наши герои», - рассказал «демон».

Защитник также сообщил, что штурмовые действия россиян успехов не имеют.

«Тактическая и стратегическая ситуация без изменений вообще стало только больше разрушений», - сообщил «Бахмутский демон».

Президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что, если Бахмут падет перед российскими войсками, Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", чтобы одержать международную поддержку и заставить Украину пойти на неприемлемые компромиссы.

Он отметил, что Украина столкнется с давлением в случае возможного поражения в Бахмуте.

"Это будет как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Наше общество будет испытывать усталость и будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - подчеркнул глава государства.

Отметим также, что в Пентагоне заявили, что Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной.

«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники. Сейчас Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь», - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сделали заявление относительно Бахмута.

Также сообщалось, что россияне массово отказываются идти в бой.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты сбросили авиабомбу на жилые дома.