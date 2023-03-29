Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился с просьбой почтить память погибших год назад от ракетного удара оккупантов.

В своем Фейсбуке Ким опубликовал пост к годовщине ужасного ракетного удара по зданию Николаевской ОВА.

“Сегодня мы чтим память погибших в результате ракетного удара по зданию Николаевской ОВА. В области приспущены флаги, не проходят развлекательные мероприятия.

Прошу всех вспомнить людей, которые, несмотря ни на что, продолжали работать и погибли, выполняя свой долг. Склоняем головы в скорби и помним каждого…”, – написал сегодня Виталий Ким.

Напомним, именно 29 марта оккупанты пустили ракету по админзданию. В результате взрыва была разрушена большая часть здания. В больницу попали десятки людей с повреждениями разной степени тяжести.

Разборка завалов и поисковые работы продолжалась больше недели. В общей сложности погибли 37 человек. Среди них 17 сотрудников администрации, в том числе и секретарь Виталия Кима.

Также среди погибших 10 представителей терробороны, 6 военнослужащих, 2 работника Хозяйственного суда и директор КП «Хозтехобслуживание».

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