Так, с предупреждением к украинцам обратился Центр коммунального сервиса, пишет Politeka.net.

«Уважаемые потребители. Напоминаем о необходимости передать до конца текущего месяца показания узлов распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков)», – говорится в сообщении.

Также в Центре коммунальных услуг напомнили, что до конца марта осталось всего несколько дней.

"Не медлите с передачей показаний квартирных счетчиков, чтобы начисления были корректными", - подчеркнули в Коммунальном концерне.

Подчеркивается также, что показания можно передать через личный кабинет на сайте коммунального концерна «Центр коммунального сервиса», по номеру Call-центра, по номеру бесплатной телефонной линии для передачи показаний счетчиков с мобильного, по дополнительным стационарным номерам телефонов сервисных центров или при оплате за жилищно-коммунальные услуги через банковские и финансовые учреждения.

Кроме того, в «Центре коммунальных услуг» обратились к жителям столицы, вынужденно покинувшим свои дома с начала действия военного положения в стране, и не имеющие возможности своевременно передать показания счетчиков.

«В таком случае начисления производятся по среднему объему потребления на основании данных предыдущих периодов. В случае предоставления потребителем уточненных данных показания будут откорректированы и будет выполнен перерасчет стоимости предоставленных услуг», - пояснили в Центре.

Напомним, каждый месяц киевляне и жители других населенных пунктов Украины не только должны оплачивать коммунальные услуги, но и своевременно передавать данные счетчиков – горячей и холодной воды, электроэнергии, тепла и газа – если они установлены в доме. Это необходимо, чтобы начисления за потребленные услуги были корректными.

Напомним, в "Нафтогазе" ответили, что делать, если цифры за потребленный газ не соответсвуют действительности.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.

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