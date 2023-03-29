В Джанкойском районе оккупированного россией полуострова поезд «Севастополь – Санкт-Петербург» столкнулся с легковым автомобилем, пишет Politeka.net со ссылкой на российский следком.
В результате погибли 4 человека, которые находились в салоне авто. Известно, что это водитель такси, а также его пассажиры – женщина с двумя детьми.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Когда свадьба?": Никитюк показала неожиданное фото с голливудской звездой Орландо Блумом
В Киевской и Житомирской областях массово укрепляют блок-посты: что на самом деле происходит
Индексация пенсий в Украине: в ПФУ рассказали, кому и насколько увеличат выплаты
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
После столкновения локомотив поезда протащил легковушку около 100 метров. На опубликованных кадрах видно, что поезд на огромной скорости буквально снес автомобиль.
Железнодорожное движение в районе аварии было временно приостановлено.
Напомним, ранее сообщалось о серьезной катастрофе на железной дороге в США. Там с рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы.
Уточнялось, что всего с рельсов сошел 31 вагон.
В результате произошла утечка нефрепродуктов.
Также стало известно о ДТП с участием автобуса, который ехал из Польши.
В втобусе находились украинцы, а катастрофа прозошла в Хмельницкой области.
Кроме того, Politeka.net писала о таинственной трагедии - боецц ВСУ выпрыгнул из медицинского автомобиля во время его движения.