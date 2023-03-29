В Джанкойском районе оккупированного россией полуострова поезд «Севастополь – Санкт-Петербург» столкнулся с легковым автомобилем, пишет Politeka.net со ссылкой на российский следком.

В результате погибли 4 человека, которые находились в салоне авто. Известно, что это водитель такси, а также его пассажиры – женщина с двумя детьми.

После столкновения локомотив поезда протащил легковушку около 100 метров. На опубликованных кадрах видно, что поезд на огромной скорости буквально снес автомобиль.

Железнодорожное движение в районе аварии было временно приостановлено.

Напомним, ранее сообщалось о серьезной катастрофе на железной дороге в США. Там с рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы.

Уточнялось, что всего с рельсов сошел 31 вагон.

В результате произошла утечка нефрепродуктов.

Также стало известно о ДТП с участием автобуса, который ехал из Польши.

В втобусе находились украинцы, а катастрофа прозошла в Хмельницкой области.

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