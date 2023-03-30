Завтрак - это самый главный прием пищи, которым мы запускаем свой организм. Он должен быть не только вкусным, но также простым в приготовлении. Кроме того важно, чтобы завтрак был питательным и полезным.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом нескучного завтрака, который можно приготовить за 15 минут.

Евгений Клопотенко отметил, что этот рецепт ему показал его друг и креативный директ. В рецепте украинцев научат, как обычную овсянку сделать нескучной кашей и быстро получить полезный сбалансированный завтрак. После такого блюда вас ждет открытие и можно будет начать свой день по-особенному вкусно.

Что вам понадобится:

200 г овсяных крупнозерновых хлопьев

400 мл воды

185 г тунца в собственном соке

40 г сливочного масла 82,5%

2 яйца

2 щепотки трав по своему вкусу

соль по вкусу

Как приготовить:

1. Для начала отварите овсяные хлопья. Поставте закипать 400 мл воды. После этого всыпте 200 г овсяных крупнозерновых хлопьев. Варите на небольшом огне около пяти минут. За минуту до окончания приготовления отправте сливочное масло в каструлю. Хорошо перемешайте и оставте кашу под крышкой.

2. Тем временем приготовте яйцо-пашот, любым удобным для вас способом. Можете вбить яйцо в кипяченую воду или же сварить яйцо в пакете. Для этого достаточно варить его около двух минут.

3. Овсянку разложите в тарелки, посыпьте каждую щепоткой излюбленных трав, сверху выложите тунец в собственном соке и яйцо пашот - его разрежте. Желток вытечет и послужит соусом для каши.

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