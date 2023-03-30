Елизавета Глинская рассказала, как приготовить жареное молоко — вкусный десерт из заварного крема.
"Молоко пили? А жарили? Нет?.. Самое время! Я покажу, как приготовить жареное молоко - знаменитый испанский десерт, горячий, как и сами испанцы! Он обязательно вам понравится 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- молоко - 500 мл
- сахар - 70 г
- цедра 1 лимона (или апельсина)
- порошок корицы - 2 г (на кончике ножа)
- желтки - 5 шт.
- кукурузный крахмал - 25 г
- мука - 25 г
Для кляра:
- 200 г муки
- 2 яйца
Для присыпки
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- 50 г сахара
- 5 г корицы
Сперва приготовим крем. Для этого соедините желтки с сахаром и разотрите до посветления. Добавьте кукурузный крахмал и муку, перемешайте до однородной консистенции.
Отдельно соедините молоко, лимонную цедру, корицу, перемешайте, поставьте на огонь и прогрейте до парения. Потом процедите молоко через сито и соедините его с сухой частью.
Поставьте все на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Прокипятите 30 секунд, снимите с огня, выложите заварной крем в металлическую рамку и разровняйте. Уберите в холодильник на 4-5 часов.
Следующий шаг - обжарить молоко. Снимите форму с крема, присыпьте с обеих сторон мукой, нарежьте брусочки шириной 3 см. Обваляйте их в муке, в яйце, снова в муке и обжарьте во фритюре до образования золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Осталось сделать присыпку: просто смешайте сахар с корицей. И обваляйте в этой смеси жареное молоко.
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