Елизавета Глинская рассказала, как приготовить жареное молоко — вкусный десерт из заварного крема.

"Молоко пили? А жарили? Нет?.. Самое время! Я покажу, как приготовить жареное молоко - знаменитый испанский десерт, горячий, как и сами испанцы! Он обязательно вам понравится 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

молоко - 500 мл

сахар - 70 г

цедра 1 лимона (или апельсина)

порошок корицы - 2 г (на кончике ножа)

желтки - 5 шт.

кукурузный крахмал - 25 г

мука - 25 г

Для кляра:

200 г муки

2 яйца

Для присыпки

50 г сахара

5 г корицы

Сперва приготовим крем. Для этого соедините желтки с сахаром и разотрите до посветления. Добавьте кукурузный крахмал и муку, перемешайте до однородной консистенции.

Отдельно соедините молоко, лимонную цедру, корицу, перемешайте, поставьте на огонь и прогрейте до парения. Потом процедите молоко через сито и соедините его с сухой частью.

Поставьте все на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Прокипятите 30 секунд, снимите с огня, выложите заварной крем в металлическую рамку и разровняйте. Уберите в холодильник на 4-5 часов.

Следующий шаг - обжарить молоко. Снимите форму с крема, присыпьте с обеих сторон мукой, нарежьте брусочки шириной 3 см. Обваляйте их в муке, в яйце, снова в муке и обжарьте во фритюре до образования золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Осталось сделать присыпку: просто смешайте сахар с корицей. И обваляйте в этой смеси жареное молоко.

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