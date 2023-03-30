Фото Софии Ротару, сделанное в далеком 1979 году, на днях появилось в сети и вызвало бурную реакцию среди пользователей Facebook и поклонников артистки.

«Фото сделано в апреле 1979 г. в Уфе. Как и все советские люди, певица вышла на всесоюзную уборку: помыла пол, окна, убрала территорию вокруг Дворца спорта», - говорится в подписи к снимку.

На фото София Ротару весело улыбается, держа в руках метлу. На артистке обычная одежда – теплая шапка, полушубок, брюки.

«С тех пор Уфу больше никто так и не убирал. Берегут память о Ротаре», «Если бы не Ротару, то Уфа так бы и осталась неметеной»,

«Настоящая звезда на все времена», «Софочка, Вы прекрасны в любой одежде! Софочка, Вы прекрасны что при социализме, что при капитализме! Софочка, Вы прекрасны что в 1979 году, что в 2023 году! Так дай Бог Вам быть красивой и здоровой всегда! Будьте счастливы!»,

«Очень уважаю Софию Ротару, люблю» , – комментируют снимок пользователи Facebook.

Некоторые из комментаторов решили поделиться своей ностальгией по субботникам. Мол, чудесные были времена. Другие же возразили:

«Великолепные времена. Вместо того чтобы нанять специалистов и заплатить им за работу, советская власть осчастливляла людей субботниками. И люди, вместо того чтобы отдохнуть, побыть с детьми, в конце концов, убрать у себя дома, с энтузиазмом пахали за "спасибо",

«Помню те субботники. Попробуй не выйти. Отпуск будет зимой, очередь на дефицитные товары отодвинута, премию не дадут».

Напомним, в семье Софии Ротару случилось большое горе.

Также сообщалось, что единственная внучка Ротару показала свою маму-красотку.

Кроме того, Politeka.net писала, что Настя Каменских в новых образах напомнила Ротару.