Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар после празднования Дня театра заявила, почему она и другие все еще незаменимы.

В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар решила высказаться, после беседы со многими украинцами тема незаменимости человека в его работе была завершена на том, что машина хоть и может теоретически выйти на сцену, но никогда не вызовет настоящие эмоции, как человек.

«Ведь настоящее призвание театра – эмоции и катарсис, поднятие тех тем, которые сейчас болят в обществе, чтобы прожить их и исцелиться. Театр – это своего рода терапия, как на сеансе у психотерапевта, он быть только здесь и сейчас.

Только живое исполнение. Никакая технология не заменит живое общение. Именно театр должен быть воспринят только в живом виде и в своих стенах» - поделилась Катерина.

Напомним, ранее Кухар затронула тему, которая волнует многих людей — роль искусственного интеллекта в сфере искусства.

"Этот загадочный механизм давно ворвался в технологический мир и дальше продолжает бурлить в своем развитии. И здесь становится вопрос. А что человек? Может ли он заменить человеческий ресурс и полностью механизировать мир?", — пишет артистка.

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Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.