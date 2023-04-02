Суд оправдал мобилизованного мужчину, который не явился в военкомат по телефонному звонку.

В Черкасской области суд вынес оправдательный приговор мобилизованному гражданину, которого судили за якобы уклонение от службы.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судовых решений.

Так, из материалов дела стало известно, что гражданин с воинским званием рядовой, согласно выводам врачебной комиссии, был признан годным к военной службе. Ему позвонили из военкомата и попросили явится в ТЦК и СП сразу с вещами для дальнейшей отправки в воинскую часть.

В суде мужчина рассказал, что уже собирался отправится в военкомат, однако ему снова позвонили и сообщили, что ехать никуда не надо. В свою очередь представители ТЦК заявили, что после одного звонка пробовали дозвониться мобилизованному снова, но не смогли. Известно, что перед этим гражданину вручалась повестка, но на другие даты.

Когда мужчина не явился в военкомат, против него правоохранительные органы открыли дело за уклонение от военной службы. Затем все дошло до суда. И в ходе разбирательств и рассмотрения дела суд вынес оправдательный приговор.

Суд отметил, что по закону граждане Украины должны прибыть в военкоматы или пункты сбора в те даты, которые указаны в полученных ими документах. Это могут быть повестки или мобилизационные распоряжения. Однако вызов именно этого гражданина произошел иным способом (по телефону), чем определен законом. Поэтому мужчину оправдали.

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