Катя Никитина из "Женского квартала" призналась, что в ее жизни не все так радужно, как на сцене.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - является попклярной артисткой и уже начинающая певица, которая стала звездой "Женского квартала". Она активно выступает, рассказывает о жизни и впечатляет образами в сети.

В этот раз девушка призналась, что ее будни могут быть не такими солнечными и позитивными, как казалось кому-то ранее.

«Не всегда внешний вид, соответствует реальному состоянию. Вчера когда услышала эту песню, долго не могла вспомнить оригинал, а потом решила, а зачем мне оригинал, если ЭТОТ ВАРИАНТ кажется лучше» - поделилась Катерина.

В сети поддержали:

«Ахахах) Как точно именно сегодня. Я чего-то конфликтен и агрессивен. Ссорюсь со всеми; Это шикарно и прекрасно, ты непревзойденна))); Такая зайка; Красивая; очень милая девушка».

Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Катя решила оригинально напомнить о донатах на помощь, опубликовав фотографию в своем Инстаграм, где позировала в кожаном мини. Звезда выгнулась, впечатляя каждым изгибом своей фигуры.

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