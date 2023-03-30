Снять квартиру в аренду в Киеве можно и по более бюджетным ценам, но есть и жилье для "мажоров".

С начала полномасштабного вторжения рынок недвижимости в Украине претерпел серьезные изменения. Так, аренда и продажа квартир в западных областях сильно подскочила в цене, тогда как в прифронтовых городах снять квартиру можно и за 500 гривен на месяц.

Тем временем в Киеве своя атмосфера на рынке недвижимости. Здесь можно подобрать жилье как подешевле, так и побогаче. Так, например, в украинской столице предлагают в аренду квартиры по 12 тысяч долларов на месяц, а это около 370 тысяч гривен.

Так, в одном из предложений на сайте rieltor.ua есть квартира за такую цену. Это двухэтажный пентхаус на пять комнат с террасой на крыше в Голосеевском районе Киева. Указано, что квартира имеет дизайнерский ремонт, полностью оборудована мебелью и бытовой техникой. Также жильцам предлагается круглосуточная охрана и видеонаблюдение, закрытая территория, а на цокольном этаже – СПА зона с тренажерным залом.

Еще одна квартира за 12 тыс долларов в месяц сдается в Шевченковском районе столицы. Здесь 4 комнаты на пятом этаже, дизайнерский ремонт, укомплектована мебелью и бытовой техникой. "Уникальная локация, в исторической части Киева, возле Софии Киевской, Михайловского Собора, Андреевского спуска, Золотых Ворот", - указывают в объявлении. Здесь также предусмотрена круглосуточная охрана, подземный паркинг и фитнес-центр на первых этажах.

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