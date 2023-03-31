Один из крупнейших мобильных операторов Украины Киевстар принял решение о блокировании некоторых мобильных номеров с кодами для абонентов, как в Украине, так и в роуминге.

Об этом сообщается на официальном сайте компании Киевстар.

Такое решение было принято с 23 марта для выполнения постановлений НКЭК и КМУ. Согласно этим постановления, мобильный оператор продолжит придерживаться условий блокировки звонков на запрещенные номера в Украине (на временно оккупированных территориях) и за границей. Таким образом были заблокированы звонки для пользователей как в Украине, так и в пределах роуминга.

На сайте Киевстара указано, что речь идет об украинских номерах (которые не будут доступны только для звонков в роуминге) с кодами 380800 и 380900. Это вызвано экономической составляющей – чаще всего такие номера с этими кодами платные или имеют более высокие тарифы.

Отметим, что в рядовых ситуациях в сети мобильного оператора Киевстар могут быть заблокированы входящие звонки только по инициативе абонента с кодом, а также если абонент пребывает за границей и него недостаточно средств на счету для приема звонка в роуминге.

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