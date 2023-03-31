Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что черемша – растение из Красной книги, а потому ее срыв и продажа грозит большими штрафами.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинцев будут штрафовать на тысячи гривен за срыв и продажу одного популярного растения. Причем штраф могут получить даже люди, которые выращивают растение в своем огороде. То есть не продаешь, не срываешь в лесу и т.д., выращиваешь на своем огороде – получаешь штраф», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, с весны в полях и лесах, вдоль рек и водоемов появляется черемша, это витаминная зелень, которой с конца марта просто заполнены рынки, ее используют в кулинарии. Тем не менее, подчеркивает журналистка, это растение внесено в Красную книгу Украины, поэтому за ее срыв и продажу предусмотрены штрафы от 1700 до 3650 гривен.

«Если человека задержали в лесу, когда он срывал черемшу, тогда ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. При этом дополнительно нужно будет отдать по 62 гривны за каждую луковицу. Также действуют штрафы за продажу краснокнижного растения – от 1700 до 3650 гривен», – рассказывает Екатерина Котенкова.

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