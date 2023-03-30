Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что механизм выплаты жилищных субсидий может быть изменен: сначала оплата коммунальных услуг, а затем начисление субсидий.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине хотят изменить механизм выплаты жилищных субсидий. Главные изменения таковы: это полная монетизация субсидии и ее выплата после того как клиент рассчитался за коммуналку. Такой механизм может оказаться опасным для наиболее незащищенных граждан», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, субсидии сразу учитывают в счетах за коммуналку. Однако, констатирует журналистка, если власти реализуют эти запланированные нововведения, то механизм оплаты за коммуналку и выплата субсидий изменится. По ее словам, номинально все останется прежним. То есть, объясняет журналистка, размер назначенной субсидии не должен измениться, если все условия назначения остались неизменными.

«А вот очередность выплат может быть другой, и это будет иметь для кого-то очень большое или решающее значение. То есть власти намерены изменить порядок расчета по субсидиям: сначала клиент должен полностью рассчитаться за полученные коммунальные услуги, затем ему компенсируют расходы на сумму субсидии», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, почему индексация не слишком увеличила сумму выплат.

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