В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить краффины с разными начинками. Рецепт в расчете на 6 небольших краффинов (диаметр 10 см, высота 12 см).

Для опары нам понадобятся:

300 мл молока

20 г сахара

5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)

150 г муки

Для теста:

опара

2 яйца

100 г сахара

5 г соли

500 г муки

100 г сливочного масла для теста + 100 г сливочного масла для слоев

Для начинок:

200 г синего изюма (можно заменить любыми сухофруктам)

орехи (предварительно обжаренные, без шелухи)

шоколад

мак (не замачиваем, используем сухой)

Для сиропа:

100 мл воды

100 г сахара

+ сахарная пудра для декора

Чтобы приготовить сироп, отправляем горячую воду и сахар либо в сотейник, либо в миску, перемешиваем, сахар должен раствориться. Промываем изюм или другие сухофрукты. После того, как сироп остыл, добавляем изюм, и отставляем в сторону на несколько часов.

Готовим опару. Соединяем дрожжи с мукой, перемешиваем. При этом если дрожжи сухие, то смешиваем их с мукой, а если прессованные, то сперва растворяем их в небольшом количестве теплого молока (не выше 40 градусов). Затем в слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами, перемешиваем до однородности, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на полчаса.

Займемся тестом. Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем, добавляем опару, туда же просеиваем муку через сито, добавляем размягченное сливочное масло. Вымешиваем тесто. Перекладываем его в миску, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. Потом разделяем тесто на 6 равных частей, формируем из них шарики, накрываем их пищевой пленкой.

Параллельно процеживаем изюм, сливаем сироп. Раскатываем тесто в прямоугольник размером примерно 30*40 см, толщиной 3 мм. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом. И формируем краффины с разными начинками, как показано в видео: с ранее замоченным в сиропе изюмом, с маком, с орехами, с шоколадными дропсами.

Выпекаем в формах при температуре 180 градусов 30-35 минут. После того, как краффины остыли, декорируем их сахарной пудрой.

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