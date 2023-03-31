В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить краффины с разными начинками. Рецепт в расчете на 6 небольших краффинов (диаметр 10 см, высота 12 см).
Для опары нам понадобятся:
- 300 мл молока
- 20 г сахара
- 5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)
- 150 г муки
Для теста:
- опара
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 5 г соли
- 500 г муки
- 100 г сливочного масла для теста + 100 г сливочного масла для слоев
Для начинок:
- 200 г синего изюма (можно заменить любыми сухофруктам)
- орехи (предварительно обжаренные, без шелухи)
- шоколад
- мак (не замачиваем, используем сухой)
Для сиропа:
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- 100 мл воды
- 100 г сахара
+ сахарная пудра для декора
Чтобы приготовить сироп, отправляем горячую воду и сахар либо в сотейник, либо в миску, перемешиваем, сахар должен раствориться. Промываем изюм или другие сухофрукты. После того, как сироп остыл, добавляем изюм, и отставляем в сторону на несколько часов.
Готовим опару. Соединяем дрожжи с мукой, перемешиваем. При этом если дрожжи сухие, то смешиваем их с мукой, а если прессованные, то сперва растворяем их в небольшом количестве теплого молока (не выше 40 градусов). Затем в слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами, перемешиваем до однородности, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на полчаса.
Займемся тестом. Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем, добавляем опару, туда же просеиваем муку через сито, добавляем размягченное сливочное масло. Вымешиваем тесто. Перекладываем его в миску, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1 час. Потом разделяем тесто на 6 равных частей, формируем из них шарики, накрываем их пищевой пленкой.
Параллельно процеживаем изюм, сливаем сироп. Раскатываем тесто в прямоугольник размером примерно 30*40 см, толщиной 3 мм. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом. И формируем краффины с разными начинками, как показано в видео: с ранее замоченным в сиропе изюмом, с маком, с орехами, с шоколадными дропсами.
Выпекаем в формах при температуре 180 градусов 30-35 минут. После того, как краффины остыли, декорируем их сахарной пудрой.
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