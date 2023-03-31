Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже более 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом. Эктор Хименес-Браво каждый раз эмоционально реагирует на преступления россиян и трагедии, которые оккупанты приносят на нашу землю.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" напомнил о годовщине освобождения Бучи от российских захватчиков.

"Буча. Буча.. Об этом трудно говорить. Здесь без слез невозможно, пишу и руки дрожат.. Не сказать, как мне жаль.. Какого ужаса и боли натерпелись украинцы в те страшные дни.. Это просто ужас наяву. Но то, что хотелось бы очень четко донести: поверьте, что кара настигнет, что просто так это не пройдет.. Потому что тогда я не хочу верить в этот мир. Сильнее, чем боль... Мои соболезнования", - написал судья "Мастер Шеф" под видео.

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций:

"Слезы рекой…..боль страшная…… невозможно это просто смотреть, как кадры, потому что это каждый украинец переживал, пропускал через свое сердце💔";

"Это очень тяжелая рана, которая никогда не заживет, и боль за невинно пострадавших людей, детей. Это страшное преступление 😢";

"Навеки прокляты все россияне!".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.