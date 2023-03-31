Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что с 1 июля налоги для ФЛПов изменятся, а также будут проходить проверки документации и вводятся штрафы.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 июля в стране начнут действовать новые старые правила для налогообложения ФЛПов. Возвращается старое налогообложение, которое было еще до войны. В частности, изменится единый налог третьей группы физических лиц. То есть, предпринимателям первых и вторых групп вернут налогообложение. Вернутся также проверки документации, а значит штрафы за нарушение налогового кодекса», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, такие изменения обусловлены планами на будущее укрепление сотрудничества между Украиной и МВФ. Как отмечает журналистка, власти уже подписали соответствующий меморандум, нуждающийся в изменениях в правилах налогообложения, то есть документ уже подписан, нужно только его выполнить. В контексте этого документа, добавляет она, Кабмин одобрил и зарегистрировал законопроект №8401, который должен урегулировать изменения в налоговых правилах.

«Согласно этому законопроекту налог в 2% для ФЛПов третьей группы будет отменен. Для этой категории предпринимателей возвратят налоговую ставку 5%. Предпринимателей, принадлежащих к первой и второй группам, обяжут платить единый налог», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что черемша – растение из Красной книги, а затем ее срыв и продажа грозит большими штрафами.

Также Politeka писала о том, что Котенкова объяснила механизм выплат субсидий.