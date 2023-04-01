Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Голос країни". На проекте звезда была в команде Святослава Вакарчука, который сотрудничал с девушкой и после проекта. Теперь Кристина стала довольно знаменитой и за ней следят десятки тысяч украинцев. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге. А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами в Инстаграм, предложив задавать вопросы.

"Это свадебное платье? выходишь замуж?", - спросил фанат.

"Нет времи замуж. Ибо иду на сцену в этом платье", - написала в ответ Соловий.

А до этого Соловий рассказала о своем участии в "Мавке. Лесная песня". Звезда спела для проекта свою композицию и снималась в клипе.

"Приглашаем вас за кулис съемок клипа на саундтрек «Лесная песня», который исполнила очаровательная Кристина Соловий. Делимся с вами процессом создания видео — как работала съемочная команда, как настраивали свет, режиссировали движения, создавали настроение, потому что в этой лаконичной работе была важна каждая деталь, которая создавала магию", - написала звезда под кадрами.

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