Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, и станет ведущей Евровидения от Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась, что стала героиней интервью и украсила обложку легендарной британской газеты The Times.
В своем посте Юлия показала фото для обложки, а также показала изображения с полосами того самого выпуска газеты с ее интервью. Можно заметить, что на обложке певица появилась в ярком эпатажном образе со стразами и ярким макияжем. А вот в статье на фото она уже в более скромном образе с менее ярким макияжем и влажной укладкой волос.
В подписи к публикации Санина написала: "Украинский музыкант на обложке легендарного The Times. Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное – мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики" и почему преступникам не место на Евровидении".
Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Гордость".
"Браво. Наша гордость".
"Украина гордится тобой, Юля".
"Вы крутые! Вы молодцы! Гордимся Вами!"
"Юля, это просто горячая новость. Поздравляю".
"Юля, все ценители вашего творчества очень ждали, что о вас узнает весь мир! Вы звезда мирового масштаба!".
"Юля, вы должны быть звездой мирового масштаба. Ваш уровень уже давно стал мировым, в нашей стране мало таких групп, которые делают такие представления на концертах".
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