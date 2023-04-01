Известная певица Юлия Санина появилась на обложке легендарной британской газеты и рассказала об интервью для него.

Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, и станет ведущей Евровидения от Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась, что стала героиней интервью и украсила обложку легендарной британской газеты The Times.

В своем посте Юлия показала фото для обложки, а также показала изображения с полосами того самого выпуска газеты с ее интервью. Можно заметить, что на обложке певица появилась в ярком эпатажном образе со стразами и ярким макияжем. А вот в статье на фото она уже в более скромном образе с менее ярким макияжем и влажной укладкой волос.

В подписи к публикации Санина написала: "Украинский музыкант на обложке легендарного The Times. Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное – мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики" и почему преступникам не место на Евровидении".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Гордость".

"Браво. Наша гордость".

"Украина гордится тобой, Юля".

"Вы крутые! Вы молодцы! Гордимся Вами!"

"Юля, это просто горячая новость. Поздравляю".

"Юля, все ценители вашего творчества очень ждали, что о вас узнает весь мир! Вы звезда мирового масштаба!".

"Юля, вы должны быть звездой мирового масштаба. Ваш уровень уже давно стал мировым, в нашей стране мало таких групп, которые делают такие представления на концертах".

Напомним, "Божественно красиво": Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с кружевом устроила фотосессию в постели.

Как сообщала Politeka, "Счастливые моменты": Шоптенко из "Танців з зірками" растрогала кадрами с маленьким сыном.

Также Politeka писала, что "Мы стали сильнее": Брежнева рассказала о новой песне и изменениях, которые с ней произошли.