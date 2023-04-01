Из-за боевых действий Украина не смогла получить достаточный урожай, потому пришлось закупить привычный для нас овощ в других странах.

Украинцев впечатлила цена на лук, которую в некоторых магазинах Киевщины начали продавать за 70 гривен. В магазинах Полтавщины цены еще выше, они достигли отметки в 80 гривен за киллограм. Эксперт Лариса Гук в своем блоге для издания ZN спрогнозировала, что будет с ценами в будущем и когда ждать удешевления продукта.

Из-за боевых действий Украина не смогла получить достаточный урожай лука, который выращивали в основном на территории Херсонщины. Эти земли пребывали в оккупации и даже после освобождения, россияне каждый день обстреливают эту территорию.

Потому Украине пришлось завезти более 105 тыс. тонн лука. Беспрецедентная цифра для Украины, которая всегда занималась экспортом этого овоща.

При этом цены могут в ближайшее время снизиться: страны Центральной Азии приступают к новому сезону и отменяют решение о запрете экспорта. Но сильно радоваться не стоит: в сегменте "овощи" есть существенная зависимость от импорта и это постоянная угроза для стабильности цен.

Правда наши фермеры также начнут посевную, потому к осени Украина уже будет собирать свой лук. Потому цены к осени могут снизиться из-за этого тоже.

В комментариях украинцы настроены позитивно и призывают садить свою, чтобы не ввозить из других стран. Потому и ждут уменьшения цены. Не обошлось и без возмущения.

"Слава Богу, есть клочок земли посадим свою. Пережили то гречку по 100, яйца по 60, а теперь это переживаем. Главное выжить", "Да что, так дешево? Давайте сразу по 500! Как говорят наши министры, то рыночно обоснованная цена!", "Хоть и 300, свою посадим и не надо будет покупать за границей", "Есть много блюд без лука, есть люди, которые терпеть его не могут, поэтому не понимаю чего такой ожиотаж, не золотой ли лук".

Напомним, грядет подорожание продуктов перед Пасхой, что лучше купить заранее.

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