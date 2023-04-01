После волны критики в Кабмине решили, что лекарства, которые были безрецептурным до конца войны будут отпускаться в аптеке без рецепта. Для препаратов, которые раньше отпускались только по бумажному, добавляется еще один инструмент Е-рецепт (прим.ред. - электронный рецепт).

Но украинцы все еще пожаловались на проблемы с лекарствами и призывают в Фейсбук пересмотреть список лекарств, которые будут выпускаются только по рецепту после окончания войны.

Так, Виктория рассказала о том, что в ее селе семейный врач появляется только раз в неделю, а до ближайшей аптеки нужно ехать около 30 киллометров.

"Так что, умирать? У нас в деревне семейного врача нужно ждать один раз в неделю. А аптека в 30 километрах от села, автобус ходит один раз в воскресенье. Едешь, и все бабушки тебе заказывают лекарства. военное положение", - пожаловалась украинка.

Похожую историю рассказала Лидия. В населенном пункте, где она проживает, единственного семейного врача забрали на войну. Теперь к ним приезжает новый, но только раз в две недели.

"А у нас и врач бывает раз в две недели, нашего забрали на войну. Бегать по людям искать, потому что болит? Как их после этого назвать? Может пересмотреть список лекартсв, а не делать 60% из них по рецепту", - возмутилась Лидия.

Напомним, в Украине вводят е-рецепты на лекарства, не все довольны таким решением.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, в СБУ сообщили подробности.