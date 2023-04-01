На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить домашние чебуреки.

"Крымско-татарская кухня. Обычно используют баранину - но можно и сыр и, конечно, другие начинки. Когда-то, очень давно, я ел самый вкусный свой чебурек - который был с мясом, томатами и сыром сразу!", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Для теста берем:

300 г муки + на подпил

200г воды (кипятка)

соль

Для фарша:

250г мясного фарша

1 помидор

1 большая луковица

150г сыра

25г воды

соль, перец

+рафинированное масло без запаха - примерно 500г

"Делаем тесто. Беру 275 граммов муки, соль и заливаю горячей водой 70 градусов. Перемешал деревянной ложкой и оставил немного остыть. Еще достаточно теплым хорошо вымешал, добавляя необходимое количество муки. Делал эластичное, но не очень тугое тесто. Потом оставил под миской отлежаться", – объясняет Владимир Ярославский.

Лук, целый помидор и сыр натираем на терке и добавляем в мясной фарш, добавляем соль, можно перец и зелень, 25 г воды, чтобы фарш был очень сочный.

"Формируем чебуреки. На столе хорошо, тоненько раскатал кусочек теста, добавляя муку, и вырезал круг с помощью крышки ☝️😂( я уже на глаз все умею😂) Положил хорошую ложку фарша, закрыл края, выпуская избыточный воздух, и закрепил дополнительно вилкой. Так делаю заранее полпартии. Разогрел масло на достаточно большом огне, проверил, как жарится кусочек теста, и выложил по 2 шт., жарил около минуты с одной стороны и с другой, цвет у меня получался лучше, когда жарил по одному. Или можно брать и больше масла", - рассказал шеф-повар.

Он добавил, что чебурек готов, когда он начинает «надуваться» – это признак того, что внутри закипела начинка, тогда его нужно быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку. Есть лучше, сложив пополам, чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок.

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