В этот раз у себя в Instagram Виталий Козловский поделился впечатлениями по возвращении из зоны боевых действий, где он выступал для украинских защитников.

"Когда мы вернулись с Донбасса в Киев, первые часы у меня был полный диссонанс: люди гуляют, город живет, слышен детский смех на улицах. После увиденного ТАМ(сплошная беда, разруха, непрерывные взрывы…) я так хочу, чтобы каждый помнил о том, какой ценой нам все это достается. И как наши воины там, на передовой стоят насмерть, чтобы все это для нас сохранить", — пишет артист.

Певец рассказал, что он спрашивал у военных, как они относятся к тому, что мы, гражданские, иногда можем что-нибудь праздновать, веселиться, иметь поводы для радости. Ему ответили: "Так мы здесь за то и стоим, чтобы вы проживали каждый день, чтобы у вас было больше причин для улыбок, а не грусти".

"И после этих слов, я понимаю как же это глупо ныть, жаловаться, вступать в пустые споры, щипаться друг с другом, жаловаться на то, что трудно. Да, действительно, сейчас очень тяжело, но надо быть счастливым, находить это счастье в малейших вещах. Создавать его своими руками. Своими мыслями. Хорошими делами. Не ср@ться. А объединяться и помогать-помогать-помогать! Потому что Они стоят за нас. А мы должны стоять за них!", - подчеркнул Виталий Козловский.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

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