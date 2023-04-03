Так, сообщается, что "Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, приводившие к необходимости ограничения потребления, пишет Politeka.net.
«Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области», - говорится в сообщении.
Сейчас потребление выше, чем в понедельник на прошлой неделе.
Это, объясняют в "Укрэнерго", связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.
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«Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему», - призвали украинцев в «Укрэнерго».
Что касается генерации, то производства электроэнергии, уверяют в «Укрэнерго», достаточно для покрытия потребления.
При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует», - сообщили в «Укрэнерго», добавив также, что ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют.
Однако сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно обстреливаются россиянами.
Так, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру.
«В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах», - сообщили в «Укрэнерго» о последствиях новой атаки.
Также отмечается, что ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", подвергшихся массированным атакам россиян.
Напомним, ранее стало известно о масштабном ДТП на Житомирской трассе.
Также сообщалось о мощном взрыве в многоэтажке в Кривом Роге.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России произошло землетрясение – люди в панике выбегали из домов, в магазинах с полок посыпался товар.