"Укрэнерго" сообщило о ситуации, которая сложилась в Украине после многократных и масштабных атак.

Так, сообщается, что "Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, приводившие к необходимости ограничения потребления, пишет Politeka.net.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области», - говорится в сообщении.

Сейчас потребление выше, чем в понедельник на прошлой неделе.

Это, объясняют в "Укрэнерго", связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

«Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему», - призвали украинцев в «Укрэнерго».

Что касается генерации, то производства электроэнергии, уверяют в «Укрэнерго», достаточно для покрытия потребления.

При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует», - сообщили в «Укрэнерго», добавив также, что ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют.

Однако сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно обстреливаются россиянами.

Так, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру.

«В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах», - сообщили в «Укрэнерго» о последствиях новой атаки.

Также отмечается, что ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", подвергшихся массированным атакам россиян.

Напомним, ранее стало известно о масштабном ДТП на Житомирской трассе.

Также сообщалось о мощном взрыве в многоэтажке в Кривом Роге.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России произошло землетрясение – люди в панике выбегали из домов, в магазинах с полок посыпался товар.