Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась пронзительным видео, на котором показала свое выступление на сцене.

Как видно, на новом видео Татьяна запечатлена во время концерта, она трогательно выступает на сцене, видно, что она переживает то, что поет. Перед камерой артистка появилась в свободном наряде – на ней темные блестящие брюки и черный пиджак оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации TAYANNA анонсировала премьеру нового хита: "Уже ЗАВТРА выходит новая песня!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какая красивая. Моя звезда".

"Красотка".

"Магически".

"Ура! Очень ждем".

"Огонь".

"Такая красивая".

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