Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний рассказал, какую ошибку часто допускают люди, и дал украинцам важный совет.

"Нередко люди ошибочно обращаются к ненависти и гневу как к источнику силы. Ненависть к сопернику, врагу кажется настолько мощной эмоцией, что человек – бессознательно – может выбрать ее за основу для всего, что будет делать в дальнейшем, отправную точку для каждого своего поступка, фундамент, на котором будет строить себя и будущее, выбранное им. Все, что возведено на ненависти, может даже казаться прочным и надежным, но на самом деле такая конструкция будет максимально хрупкой и шаткой, и не выдержит жизненных испытаний. Ненависть, направленная на других, деструктивна и разрушительна в самой своей сущности", - пишет митрополит Эпифаний.

По словам главы ПЦУ, ненависть может помочь преодолеть определенные жизненные трудности, но тем, кто будет пользоваться ею как инструментом, она нанесет гораздо больший вред, чем пользы.

"Это яд, разлагающий человека и общество изнутри, и об этом писал Царь Соломон: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи» (Притч. 10: 12). Именно любовью человек должен руководствоваться в своей жизни, в каждом своему поступке. В любви мы находим взаимопонимание и покой. Каждый верный знает, что Бог есть Любовь, и не странно ли в жизни, в своих словах и поступках полагаться на что-то другое, но не на Него?", - добавил предстоятель украинской церкви.

Митрополит Эпифаний объяснил, что "любовь покрывает все грехи" не в том смысле, что любовь скрывает наши грехи от Господа – Ему ведь все открыто и все известно.

"Любовь – когда мы действительно любим и поступаем в соответствии с нашей любовью, – защищает в первую очередь нас самих от разрушительной силы собственных грехов, защищает от яда ненависти и гнева. Тот, кто уничтожает врага, потому что ненавидит его – не устоит. Но кто защищает то и тех, кого любит - одержит победу и справедливый мир. Поэтому давайте руководствоваться любовью, а не ненавистью, и да будет с нами Божье благословение!", - подчеркнул глава ПЦУ.

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