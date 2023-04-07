Православные христиане 7 апреля отметят третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова - Благовещение Пресвятой Богородицы.
В этот день перед Девой Марией явился Архангел Гавриил, чтобы известить ее о скором рождении Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя человечества.
Церковь запрещает заниматься рукоделием на Благовещение - нельзя шить, вязать, вышивать. Кроме того не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя давать взаймы деньги на этот праздник - можно лишиться благополучия и спокойствия.
На Благовещение запрещено заключать браки и венчаться, ибо этот праздник нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья.
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Запрещено злословить и ругаться, все помыслы в светлый праздник Благовещение должны быть чистыми и добрыми.
Также не рекомендуется заплетать косы, издавна верили, что косы похожи на нити жизни, которые в этот день могут переплестись и изменить судьбу.
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