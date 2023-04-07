Украинцам рассказали, что нельзя делать на день Благовещения.

Православные христиане 7 апреля отметят третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова - Благовещение Пресвятой Богородицы.

В этот день перед Девой Марией явился Архангел Гавриил, чтобы известить ее о скором рождении Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя человечества.

Церковь запрещает заниматься рукоделием на Благовещение - нельзя шить, вязать, вышивать. Кроме того не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя давать взаймы деньги на этот праздник - можно лишиться благополучия и спокойствия.

На Благовещение запрещено заключать браки и венчаться, ибо этот праздник нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья.

Запрещено злословить и ругаться, все помыслы в светлый праздник Благовещение должны быть чистыми и добрыми.

Также не рекомендуется заплетать косы, издавна верили, что косы похожи на нити жизни, которые в этот день могут переплестись и изменить судьбу.

Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ.

Напомним, Митрополит Эпифаний четко объяснил, как церковь относится к войне: "Нигде в Священном Писании вы не найдете..."

Также ранее "Паша Мерседес" рассказал, что ему пообещал Путин.