В Украине продолжают подниматься цены на продукты и даже такие, которые для украинцев никогда не были чем-то необычным и дорогим.

В Украине растут цены на все продукты. За последние месяцы украинцы не видели снижения стоимости овощей и мяса. Особенно поражают ценники привычных для украинцев - лука и моркови. Но не только они стали буквально "золотыми". Например, позволить себе петрушку или укроп, становится все сложнее, поскольку ценники все выше. Это следует из данных Минфина.

Так, петрушка в супермаркетах продается по 70 и 100 граммов. Средняя стоимость 70 граммов петрушки в марте составила 36,95 гривны. Сейчас ценник увеличился и составляет 37,15.

Что касается 100 грамм петрушки, то ее предлагают купить за 41,65 гривны. В марте на ценнике значилось 41,42 гривны. То есть в этом сегменте удорожение незначительное и составляет лишь 23 копейки.

Тем временем укроп, который украинцы обожают добавлять в салаты и супы, продается по 100 и 250 грамм. С ценами на этот вид зелени сложилась интересная ситуация. Именно цена на укроп рекордно выросла по сравнению с мартом.

В частности, в марте средняя стоимость за 100 грамм составила 40,79 гривны, а за 250 - 112,81. В апреле лишь за 100 грамм придется отдать 46 гривен, а за 250 грамм - 114,30 гривен.

Радует удешевление зеленого салата. Несколько недель назад 170-граммовую пачку можно было купить за 59,25 гривны. Сейчас в среднем его продают за 57,66 гривны.

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.