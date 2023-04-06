Украинцев предупредили об опасности, которая будет подстерегать в течение двух дней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, в течение 6-7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена ​​значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели говорят, что опасность связана со снегопадами в западных областях Украины.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - говорится в сообщении Укргидрометцентра .

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удержится на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Ранее сообщалось, сегодня, в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности украинских потребителей.

Однако из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях произошло аварийное отключение около 5 тысяч украинских потребителей.

Также министр Герман Галущенко добавил, что за последние сутки было возобновлено электроснабжение около 15 тысяч потребителей в Донецкой области.

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