Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, в течение 6-7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Спасатели говорят, что опасность связана со снегопадами в западных областях Украины.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - говорится в сообщении Укргидрометцентра .
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Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удержится на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Ранее сообщалось, сегодня, в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности украинских потребителей.
Однако из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях произошло аварийное отключение около 5 тысяч украинских потребителей.
Также министр Герман Галущенко добавил, что за последние сутки было возобновлено электроснабжение около 15 тысяч потребителей в Донецкой области.
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