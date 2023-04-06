Известная исполнительница Alyona Alyona показала видеоколлаж, на котором сравнила свои концерты в 2019 и 2023 году.

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны дает много благотворительных концертов и принимает участие в волонтерских инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видеоколлаж, на котором сравнила свои концерты в 2019 и 2023 году.

Так, ролик состоит из двух фрагментом – сверху видео с концерта Алены в 2019 году, а снизу – в 2023 году. Можно заметить, что изменился не только стиль в музыке артистки, но и ее собственный стиль, как артистки. К слову, в последнее время Alyona Alyona активно занялась похудением, и это дало свои результаты, что можно увидеть на видео ниже.

В подписи к публикации Савраненко написала: "Вот так последние годы и события в стране повлияли на мое творчество и мои концерты. А какая моя музыка вам больше нравится?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Все творчество. Алена, вы вдохновляете, вы даете возможность прожить каждое слово. Спасибо".

"Предыдущая ваша бэк-вокалистка очень нравилась, не хватает ее, но сейчас тоже хорошо качает".

"И первое, и второе кайфовые. Просто в разные периоды жизни поются разные песни".

"Как раньше было драйвово, но здесь такой выбор стоит, как будто спрашивают: "Ты кого больше любишь – маму или папу?".

"Жалею, что не побывала ни на одном концерте, все откладывала, казалось, что еще успею".

"Музыка, то как зеркало: оно отражает то, что автор видит вокруг, и поэтому нельзя сказать что-то лучшее, что-то хуже, такое сейчас состояние души автора и окружающих, поэтому на все песни есть свое время и настроение".

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