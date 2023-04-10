Украинские пенсионеры могут претендовать на дополнительные 7 тысяч гривен.
Об этом стало известно из
Речь идет о меценатской пенсии. Ее смогут получать украинцы, которым решат помочь деньгами родственники или друзья.
При пересчете на благотворительную адресную пенсию 10 000 гривен, 7 000 гривен получит пенсионер, для которого отправили 10 000, а еще 3 000 гривен пойдут на пенсии другим украинцам.
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"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера", – отмечается в сообщении ПФУ.
Остальные 30% будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров.
Также в Пенсионном фонде сообщили, что любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за рубежом, может сделать вклад в Пенсионный фонд – для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек (или просто близких людей).