Украинские пенсионеры могут претендовать на дополнительные 7 тысяч гривен.

Об этом стало известно из сообщение пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Речь идет о меценатской пенсии. Ее смогут получать украинцы, которым решат помочь деньгами родственники или друзья.

При пересчете на благотворительную адресную пенсию 10 000 гривен, 7 000 гривен получит пенсионер, для которого отправили 10 000, а еще 3 000 гривен пойдут на пенсии другим украинцам.

"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера", – отмечается в сообщении ПФУ.

Остальные 30% будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров.

Также в Пенсионном фонде сообщили, что любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за рубежом, может сделать вклад в Пенсионный фонд – для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек (или просто близких людей).