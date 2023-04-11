Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом постановлении Кабинета Министров Украины.

Так, согласно решению, военкоматы будут вручать повестки военнообязанным независимо от места жительства.

Указанным документом внесены изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и определено, что:

территориальные центры комплектования осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Иными словами, теперь украинцев смогут мобилизовать независимо от того, в каком военкомате они состоят на учете.

В свою очередь, украинцы в соцсетях возмущаются, что в окопы посылают обычных украинцев в то время, как дети и семьи власть имущих сбежали за границу или никаких повесток не получают.

«А когда уже поймут, что провластные тоже должны идти. Сами не идут и брат, сват, кум и все друзья, они у нас нетронуты…»,

«Когда люди поймут, что они сами должны идти в военкомат! А не прятаться под женские юбки»,

«Если бы в государственном был порядок, все шли бы, а так порядка нет. Почему богачи не идут, только таскают таких, что нечем заплатить?»,

«Лучше бы разобрались, почему нельзя получить УБД, то документов нет, то еще какой-то подписи нет. Людей увольняют, задним числом, а те еще по несколько недель на нуле воюют, бесплатно»,

«У нас многие спрятались за бронью, сидят у женских трусов, прячутся за спинами своих детей, вот зайдите в ВР, посмотрите сколько там сидит».

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонисты от мобилизации.

Также стало известно, что перестало биться сердце украинского чемпиона.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.