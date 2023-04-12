Военно-врачебные комиссии смогут функционировать при государственных и коммунальных больницах или поликлиниках. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

При принятии данного законопроекта медосмотры военнообязанных граждан будут проводить не только в территориальных центрах комплектования, но и в больницах и поликлиниках.

Законопроект №9158 облегчит прохождение медосмотра и установление инвалидности для военнослужащих, получивших ранение, не позволяющее продолжить службу в армии.

Сообщается, что пройти медосмотр и получить заключение о пригодности к военной службе и другие военнообязанные граждане, призванные в рамках общей мобилизации.

Процесс осуществления медосмотра всех мобилизованных граждан значительно облегчится, врачи смогут проводить осмотр более тщательно, чтобы выявить у будущих военных возможные заболевания, которые могут помешать им в прохождении службы.

Также ранее сообщалось, что согласно решению Кабинета министров Украины, военкоматы будут вручать повестки военнообязанным независимо от места жительства. Теперь украинцев смогут мобилизовать независимо от того, в каком военкомате они состоят на учете.

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.

Также стало известно, что перестало биться сердце украинского чемпиона.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.