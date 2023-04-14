В "Нафтогазе" отчитались о сформированных счетах за потребленный газ в марте 2023 года.

В ГК «Нафтогаз Украины» напомнили , что осуществить своевременную оплату и получить счет можно в личном кабинете на my.gas.ua.

Кроме того, получить счет можно в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger.

По электронной почте (e-mail), в терминалах самообслуживания.

Укрпочтой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.

Украинцы могут оплатить газ в личном кабинете my.gas.ua, в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger.

Также с помощью всех популярных платежных систем, банковских или почтовых отделений, платежных терминалов и через сайты и мобильные приложения банков.

Однако в комментариях к публикации украинцы сообщили о других проблемах, с которыми пришлось столкнуться:

"Снова насчитали левые кубы газа, и самое обидное что нет на Вас управы",

"Квитанции нет. Будет квитанция, тогда и платеж будет",

"Интересно, почему отменили льготы при оплате до 15 числа? Уплачивала 10 марта через личный кабинет...висит: льгот нет... Платеж - какому-то непонятному банку, при оплате с пенсионной снимают комиссионные...",

"каждый месяц передаем вовремя показания счетчика. В квартире живет один человек. Максимум использует 1,5 куб.м газа. Платит регулярно без задержек. За март в квитанции начислили 7 куб. м?! Почему такие приписки? К кому обращаться?",

"Не понятно от куда взялся долг. И насчитано 55 кубов использованного газа в квартире. Если от силы набирает за месяц 7-10 кубов газа. Вот вопрос?", - жалуются украинцы.

В Нафтогазе сообщили: "для проверки информации напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер личного счета и ФИО его владельца".

Напомним, что украинцы нередко жалуются "Нафтогазу" на несуществующие долги в своих счетах.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.