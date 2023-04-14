В ГК «Нафтогаз Украины» напомнили , что осуществить своевременную оплату и получить счет можно в личном кабинете на my.gas.ua.
Кроме того, получить счет можно в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger.
По электронной почте (e-mail), в терминалах самообслуживания.
Укрпочтой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.
Украинцы могут оплатить газ в личном кабинете my.gas.ua, в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger.
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Также с помощью всех популярных платежных систем, банковских или почтовых отделений, платежных терминалов и через сайты и мобильные приложения банков.
Однако в комментариях к публикации украинцы сообщили о других проблемах, с которыми пришлось столкнуться:
"Снова насчитали левые кубы газа, и самое обидное что нет на Вас управы",
"Квитанции нет. Будет квитанция, тогда и платеж будет",
"Интересно, почему отменили льготы при оплате до 15 числа? Уплачивала 10 марта через личный кабинет...висит: льгот нет... Платеж - какому-то непонятному банку, при оплате с пенсионной снимают комиссионные...",
"каждый месяц передаем вовремя показания счетчика. В квартире живет один человек. Максимум использует 1,5 куб.м газа. Платит регулярно без задержек. За март в квитанции начислили 7 куб. м?! Почему такие приписки? К кому обращаться?",
"Не понятно от куда взялся долг. И насчитано 55 кубов использованного газа в квартире. Если от силы набирает за месяц 7-10 кубов газа. Вот вопрос?", - жалуются украинцы.
В Нафтогазе сообщили: "для проверки информации напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер личного счета и ФИО его владельца".
Напомним, что украинцы нередко жалуются "Нафтогазу" на несуществующие долги в своих счетах.
Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.