Полицейские обратились к украинцам с просьбой помочь в поиске ребенка.

Как сообщила полиция Житомирской области, вечером 12 апреля полицейским поступила информация, что в одном из торговых центров Житомира находится маленькая девочка без взрослых.

Девочка сидела на скамейке у центрального входа, правоохранителям она сказала, что ее зовут Александрой и рассказала, что ее привела мама Лилия и сказала ждать.

Слова девочки подтвердили записями с камер видеонаблюдения в торговом центре. Длительный период ребенок находился один. Поиски родных девочки пока не принесли результатов. Девочка была помещена в больницу, где маленькая Саша будет находиться под наблюдением медиков.

Полицейские устанавливают сведения о девочке и разыскивают ее маму или близких родственников.

Если вы владеете любой информацией о ребенке или его родных, сообщите по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 или «102» или обратитесь в ближайший отдел полиции.

"Господи, управь, чтобы нашлись родные люди! Как же трудно.....

Это же не где-то, это между нами происходит. Люди, будьте внимательнее, ласковее к окружающим людям.

Возможно именно ваше слово, вопросы и хороший поступок изменит чью-то жизнь. Это наш с вами фронт в тылу, пока ребята воюют на передовой, защищая нас", - пишут в комментариях украинцы.