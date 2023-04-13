Как сообщила полиция Житомирской области, вечером 12 апреля полицейским поступила информация, что в одном из торговых центров Житомира находится маленькая девочка без взрослых.
Девочка сидела на скамейке у центрального входа, правоохранителям она сказала, что ее зовут Александрой и рассказала, что ее привела мама Лилия и сказала ждать.
Слова девочки подтвердили записями с камер видеонаблюдения в торговом центре. Длительный период ребенок находился один. Поиски родных девочки пока не принесли результатов. Девочка была помещена в больницу, где маленькая Саша будет находиться под наблюдением медиков.
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Полицейские устанавливают сведения о девочке и разыскивают ее маму или близких родственников.
Если вы владеете любой информацией о ребенке или его родных, сообщите по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 или «102» или обратитесь в ближайший отдел полиции.
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