Елизавета Глинская рассказала, как приготовить салат с кальмаром и авокадо.
"Сегодня вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный салат с кальмаром и авокадо. Рецепт салата с кальмарами очень простой, но блюдо точно не оставит никого равнодушным. Такой ароматный салат из морепродуктов подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 300 г кальмара (2 тушки)
- 1 авокадо
- 10 шт. перепелиных яиц
- 2 огурца
- кинза
Для заправки берем:
- 10 г соуса "сладкий Чили"
- 20 мл соевого соуса
- 20 мл кунжутного или оливкового масла
- соль - по вкусу
+ обжаренный кунжут для декора
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Разрезаем тушку кальмара, если нужно, очищаем внутри от плёнки, нарезаем на прямоугольники, а потом острым ножом делаем надрезы глубиной 1-2 мм. Бросаем кусочки кальмара в кипящую подсоленную воду и достаем сразу, когда вода в сотейнике снова закипит, чтобы не переварить его.
Чтобы приготовить заправку, соедините в миске кунжутное масло, соевый соус, "сладкий Чили", посолите и перемешайте. Добавьте к заправке кальмара и перемешайте, чтобы все кусочки пропитались.
Перепелиные яйца отварите и очистите. Нарежьте яйца, огурцы, авокадо и добавьте их к кальмарам. Добавьте зелень кинзы и посыпьте салат обжаренным кунжутом.
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