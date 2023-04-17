Елизавета Глинская рассказала, как приготовить салат с кальмаром и авокадо.

"Сегодня вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный салат с кальмаром и авокадо. Рецепт салата с кальмарами очень простой, но блюдо точно не оставит никого равнодушным. Такой ароматный салат из морепродуктов подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

300 г кальмара (2 тушки)

1 авокадо

10 шт. перепелиных яиц

2 огурца

кинза

Для заправки берем:

10 г соуса "сладкий Чили"

20 мл соевого соуса

20 мл кунжутного или оливкового масла

соль - по вкусу

+ обжаренный кунжут для декора

Разрезаем тушку кальмара, если нужно, очищаем внутри от плёнки, нарезаем на прямоугольники, а потом острым ножом делаем надрезы глубиной 1-2 мм. Бросаем кусочки кальмара в кипящую подсоленную воду и достаем сразу, когда вода в сотейнике снова закипит, чтобы не переварить его.

Чтобы приготовить заправку, соедините в миске кунжутное масло, соевый соус, "сладкий Чили", посолите и перемешайте. Добавьте к заправке кальмара и перемешайте, чтобы все кусочки пропитались.

Перепелиные яйца отварите и очистите. Нарежьте яйца, огурцы, авокадо и добавьте их к кальмарам. Добавьте зелень кинзы и посыпьте салат обжаренным кунжутом.

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