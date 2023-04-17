В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская объяснила, какие продукты следует добавлять в рацион весной.

"Чем глубже погружаемся в весну, тем больше легкости хочется чувствовать снаружи и изнутри: мы одеваем более легкую одежду, добавляем активности, чтобы сбросить с себя остатки вязкого зимнего настроения. И так же легче становится наша привычная тарелка, ведь внутренняя легкость начинается именно с нее" , - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Во-первых, следует употреблять больше зелени. Конечно, мы привыкли видеть ее в своей продуктовой корзине даже зимой, но свежие побеги еще более полезны. Во-вторых, постепенно вводим в рацион сезонные овощи, добавляя их к основным приемам пищи, салатам, мясу, рыбе и т.д.

"Ягоды: полезные россыпи мелких бусинок - настоящее сокровище от природы: они несут в себе всю силу и мощь антиоксидантов, витаминов, нутриентов, других биологически активных веществ, столь необходимых человеку в течение целого года, в частности весной, ведь силы организма за зиму немного исчерпаны. Активно добавляем к своим приемам пищи свежесть весны, и всегда помним о балансе рациона: белки, жиры, углеводы во всем своем разнообразии должны поддерживать наше здоровье независимо от того, какое время года за окном", — подчеркнула тренер.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.