Протоиерей ПЦУ Юрий Бойко объяснил, почему портрет крупнейшего расхитителя Киева и украинских святынь находится сегодня во Владимирском соборе.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам священнослужителя, сегодня россияне разрушают нашу страну и мы часто задумываемся, кто больше всего разрушил Киев, украинские святыни, а это был Андрей Боголюбский. И его портрет, отмечает он, сегодня есть во Владимирском соборе.

«У нас здесь есть сложная ситуация. Конечно, заказ росписей собора происходил на имперском идеологическом уровне. Но сейчас это классика живописи. И тут знай, как поступить. Мы понимаем, что в изображении враги. Там они святые, у нас – враги, они нас уничтожали, святыни уничтожали. И классики», – объясняет Юрий Бойко.

С другой стороны, рассуждает он, когда-то говорили, что нельзя трогать Ленина на Бессарабке, потому что это произведение искусства. Тем не менее, констатирует протоиерей, борьба продолжалась, от этого избавились и прекрасно живем. К тому же, добавляет он, многие фрески сохранились и Андрею Боголюбскому есть чем заменить.

«Можно и Боголюбского очень легко снять, реставраторы это умеют (я работал реставратором и очень хорошо понимаю, как это делается), снять и поместить в фонды какого-нибудь музея. А потом, может быть, и поменять, как сегодня российских попов на военнопленных, Боголюбского поменять на какие-то фрески, ценные для Украины», - рассуждает Юрий Бойко.

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