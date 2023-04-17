Евгений Клопотенко рассказал, что смешав синюю капусту и сельдерей, у вас получится полезный, простой и очень ароматный салатик.

Сельдерей прекрасно сочетается с разнообразными продуктами овощами, мясом, рыбой, птицей, грибами, подходит для жирных супов из гуся или утки. Если смешать сельдерей с синей капустой у вас получится прекрасное сочетание витаминов.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом весеннего салата.

Евгений Клопотенко рассказал, что смешав синюю капусту и сельдерей, у вас получится полезный, простой и очень ароматный салатик. У него получится оригинальный вкус, а подавать его можно к рыбным или мясным блюдам. Также прекрасно подойдет для праздника на природе к блюдам, приготовленным на мангале.

Ингридиенты:

500 г синей капусты

100 г корня сельдерея

100 г фенхеля

7-8 веточек кинзы

3 веточки мяты

2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла

соль по вкусу

Как приготовить:

1. Для начала нужно нарезать соломкой капусту и фенхель. Нарезанные овощи переложите в миску, где будуте готовить салат.

2. Сельдерей натрите на терке для корейской моркови. Если у вас нет, то используйте обычную. В этом случае вам понадобится самые крупные отверствия. Добавте натертую селеру в миску с капустой и фенхелем.

3. Помойте кинзу и мяту. Выложите на бумажное полотенце, пусть впитается лишняя влага. Затем оборвите листики и добавьте в салат. Если вам не нравится такой вариант, то можете их мелко порезать.

4. Заправьте салат подсолнечным или оливковым маслом и посолите. Оставьте блюдо настояться около 10-15 минут.

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