Сельдерей прекрасно сочетается с разнообразными продуктами овощами, мясом, рыбой, птицей, грибами, подходит для жирных супов из гуся или утки. Если смешать сельдерей с синей капустой у вас получится прекрасное сочетание витаминов.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом весеннего салата.
Евгений Клопотенко рассказал, что смешав синюю капусту и сельдерей, у вас получится полезный, простой и очень ароматный салатик. У него получится оригинальный вкус, а подавать его можно к рыбным или мясным блюдам. Также прекрасно подойдет для праздника на природе к блюдам, приготовленным на мангале.
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- 500 г синей капусты
- 100 г корня сельдерея
- 100 г фенхеля
- 7-8 веточек кинзы
- 3 веточки мяты
- 2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла
- соль по вкусу
Как приготовить:
1. Для начала нужно нарезать соломкой капусту и фенхель. Нарезанные овощи переложите в миску, где будуте готовить салат.
2. Сельдерей натрите на терке для корейской моркови. Если у вас нет, то используйте обычную. В этом случае вам понадобится самые крупные отверствия. Добавте натертую селеру в миску с капустой и фенхелем.
3. Помойте кинзу и мяту. Выложите на бумажное полотенце, пусть впитается лишняя влага. Затем оборвите листики и добавьте в салат. Если вам не нравится такой вариант, то можете их мелко порезать.
4. Заправьте салат подсолнечным или оливковым маслом и посолите. Оставьте блюдо настояться около 10-15 минут.
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