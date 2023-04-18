В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусную курочку с румяной корочкой.

"Самая вкусная курочка та, которую проще всего готовить. Просто берешь 1 пачку голеней, смешиваешь со специями, лимоном и зеленью и кладешь в духовку. Все, классный ужин готов и не надо ничего придумывать. Главное — удачно сочетать вкусы и получить в конце румяную корочку, от одного вида которой текут слюнки. С этим я вам помогу, котики", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг голеней

50 мл оливкового масла

2 лимона

пучок петрушки

специи: по щепотке молотого чеснока, черного перца, лимонного перца, красного молотого перца, а также хлопьями

Смешиваем курицу с растительным маслом, специями и соком лимона, даем замариноваться. Затем выкладываем голени на противень, сбоку кладем кусочки нарезанных лимонов и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

"А если любите ну очень румяную и хрустящую корочку, то можете еще эти готовые голени обжарить 5 минут на слабом огне. Во время этого зачерпывайте ложкой сок из противня и поливайте курочку. Тогда вместе вы получите нежность запеченного мяса и корочку жареного", – советует шеф-повар.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.