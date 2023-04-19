Популярная украинская певица Анна Тринчер поделилась отрывком из своей новой песни, записанной с мужем. Как известно, пара всячески привлекает внимание к себе и рассказывает о личной жизни, даже довольно личные подробности семейного быта.

В этот раз артистка высказалась о новой композиции и выставила момент совместного ее исполнения с Волошиным.

«Когда-то мы вам расскажем историю этой песни, и вы точно будете смеяться, а пока… Пока напишите, сколько лет вы уже со своей второй половинкой? И верите ли вы в настоящую любовь?» - подписала ролик Тринчер.

В сети отреагировали на обращение звезды:

«Какой здесь может быть брак по пиару, если они так друг на друга смотрят?; Какая волшебная песня; Как вы хороши; Очень жду вашу историю; А зачем Волошину петь? Очень кринжево смотрится; Верю в любовь, но вот вашему пиару нет».

Ранее Тринчер заявила, что ей якобы уже все равно на просмотры, она хочет поделиться личным и рыдает, смотря на ролики со своих концертов.

«Мне чихать на эти охваты в данный момент… Сижу, смотрю видео с концертов, реву… или я, маленькая Аня, когда-то могла подумать, что ко мне придет столько очаровательных людей, которые будут искренне проникаться моим творчеством, плакать и смеяться вместе со мной? – не думала…» - заявила Тринчер.

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