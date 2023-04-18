Руслана Лыжичко убеждена, что той жизни, которая была до 24 февраля 2022 года, уже не будет, пишет Politeka.net.

«Мы действительно увидели лицо этой войны, лицо этой реальности. Той жизни, что было до войны, уже не будет. Сейчас нужно вообще сделать так, чтобы жизнь утвердилась, чтобы Украина выжила, чтобы украинцы выжили в принципе», - сказала Руслана Лыжичко в разговоре с известным волонтером Любой Шипович.

Руслана говорит, что действительно хотелось бы, чтобы война закончилась как можно быстрее, но реальность может быть другой. По словам певицы, кто-то из украинцев не захочет воспринимать новую реальность, но придется.

«Потому что все время мы не будем искать убежище на чужбине. Это не выход, не вариант. И большинство украинцев, я знаю, хотят быть у себя дома», - подчеркнула Руслана, призывая украинцев не "спать", становиться активными.

Добавим, что на днях Руслана опубликовала на своей странице в YouTube «Молитву Света». Кадры клипа были сняты в легендарной Софии Киевской.

В комментариях к видео, украинцы говорят, что голос Русланы довел их до слез.

«Какой талант!»,

«Спасибо, до слез!»,

«Аминь»,

«До мурашек» , – пишут пользователи соцсетей.

Напомним, Руслана Лыжичко рассказала, что нужно сделать во время "Евровидения" для помощи Украине.

Также сообщалось, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко призналась, чего больше всего сейчас боится.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Евровидения" Андрей Данилко не отказался от русского языка и объяснил почему.