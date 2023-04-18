Украинский певец Олег Винник появился в социальных сетях, но вызвал еще больше вопросов.

После слухов о возможной болезни и исчезновении популярного украинского певца Олега Винника, он сам наконец-то появился в сети, однако не развеял слухи, а, наоборот, вызвал новые вопросы. Вместо того чтобы сообщить о своем состоянии здоровья, он удалил все сообщения со своих социальных сетей.

Публикации от Олега Винника в сети не появлялись уже с прошлого года, и слухи о его болезни и помощи армии только усилились. Однако на днях его фанаты заметили, что певец заходил в социальные сети, но там не появилось никакой новой информации или фотографий, наоборот, он удалил все личные фото и видео и "почистил" свой аккаунт. Никаких комментариев от Олега Винника не поступило.

Страница Олега Винника в Инстаграме и Фейсбуке теперь пуста. На главной фотографии его аккаунта - сине-желтая картинка с призывом остановить войну и никаких комментариев.

Ранее Ольга Полякова относительно исчезновения Олега Винника и слухов о его болезни заявила, что ничего не знает о ситуации и считает, что его поклонники имеют право знать, что происходит

Она призвала Винника обратиться к своим поклонникам публично и выразила надежду, что он жив и здоров.

«Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Я с ним не общаюсь, мы общались только раз в начале полномасштабного вторжения», — отметила она.

Напомним, фанаты Олега Винника сделали романтическое видео.

Также сообщалось, что Полякова нашла замену Олегу Виннику.

А "тайная" жена Олега Винника недавно принимала поздравления.