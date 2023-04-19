Alyona Alyona поделилась новым видео, где была вместе с Дашей Астафьевой. Кадры артистка опубликовала в Инстаграм, на которых парочка зажигала на кухне под песню.
"Не потеряем связь уже на 17 месте в трендах YouTube. Спасибо вам. А кто еще не видел клип, ссылка в шапке профиля! Подготовили для вас с Дашей Астафьевой что-то вкусное. Скоро ждите на выпуск", - написала звезда в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Веру Брежневу и Лесю Никитюк, и написали комментарии:
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"Аленка - это огонь, благодарю тебя что есть у нас такая, я два часа на повторные ее слушала каждый день";
"Даша Астафьева крутая! Настоящий патриот!!! Большое уважение!";
"Даша же говорила, что украинские песни не может слушать".
Стоит отметить, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно опубликовала пост к годовщине полномасштабного вторжения.
"Год назад мы были другими, строили свои планы, жили в своей жизни, мы мечтали, вкладывали в себя, мы откладывали на потом, накапливали, были более эгоистичными", - написала артистка.
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