Маша Ефросинина поделилась новыми кадрами со своим травмированным сыном. Звезда опубликовала в сторис Инстаграм фото, где показала главную проблему польских больниц.

"Предоставление медицинских услуг в Польше - это сплошное ожидание", - написала Маша в публикации, где продемонстрировала селфи себя с сыном.

Стоит отметить, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, у которой на днях травмировался сын.

"Ты встречаешь Пасху в травмпункте с сыном, у которого сильный ожог, а в тот момент подруги привозят тебе паски, фолловеры находят специалистов по ожогам, а мама готовит твои любимые куриные котлетки с пюрешкой с детства, чтобы ты улыбнулась", - написала Маша.

Также артистка рассказывала, как получил травму сын Александр. Как оказалось, звезда прибежала на поезд со своим сыном. Но тут сразу же возникла проблема, ведь Ефросинина напутала даты и купила билеты не на то число. Но в вагоне украинцы разместили телеведущую с сыном. А после этого случилась беда, когда Маша заказала себе горячий напиток. Звезда случайно пролила его на ногу своего сына, который в итоге получил ожог.

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