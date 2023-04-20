Актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", рассказала о своей проблеме. Знаменитость обратилась за помощью к украинцам в своем блоге в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Уставшая, но довольная. На самом деле я к вас с опросом и мне нужна ваша помощь. Рассказываю историю, сегодня утром проснулась, а глаза чешуться, текут, плачу, из носа течет, чихаю, короче говоря, чувствую, что это аллергия. Ради эксперимента мы на площадке мне дали противоаллергическую таблетку и она вроде ненадолго помогла, а потом нет. И от я хочу у вас спросить. Возможно кто-то из вас тоже чувствует такое состояние, аллергический, потому что-то цветет и все такое. Что именно вы принимаете, напишите мне пожалуйста и возможно вы знаете какие-то противоаллергические лекарства, которые не склоняют в сон, потому что мне нужно быть активной, но при этом, чтобы не плакать и все такое", - поделилась Дарья.

Стоит отметить, Петрожицкая, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Дарья переехала в Германию, откуда вернулась только спустя год, вернувшись и сразу на сцену театра, где играет и сейчас.

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