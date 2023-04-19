Руслана Лыжичко показала флаг Украины, который с ней всегда, пишет Politeka.net.

«Я держу флаг из-под Бахмута, оставили автографы наши ребята. Я только что держала этот флаг в Барселоне на сцене, в Тбилиси, и его я его не выпускаю из рук…», - рассказала Руслана в эфире Obozrevatel TV.

Лыжичко также призвала украинцев направить все свои силы на победу.

«Вы сейчас услышите мой крик души. Я всегда делала это со сцены, делала на Майдане. Это уже стало моей потребностью. Я бы хотела сказать те вещи, которые трогают меня как раз в эту секунду. Вот в эту самую секунду. Нам сейчас пора откровенно говорить о том, как мы будем творить победу. Друзья, как мы будем жить дальше?..», – высказалась Руслана.

Победительница "Евровидения" убеждена, что каждый человек, каждый украинец должен отдавать всего себя, направлять всю энергию на победу. Не чуть больше быть более активными, а максимально активными.

«Украина делает невероятные вещи. На самом деле, сегодня нужно приготовиться к тому, что идея будущего уже создается и рождается в Украине. Поэтому победа будет не только освобождение территорий и установление справедливости, но и идея, как людям и этому миру жить дальше. По каким правилам, по каким законам…», – говорит Руслана Лыжичко.

Также певица рассказала, что перестала общаться с некоторыми людьми, и теперь у нее разговоры происходят только с теми, кому она доверяет.

«Перестала общаться с теми людьми, с которыми нет нужды разговаривать, потому что беседа просто не строится, если каждый остается на своей волне, не слышат друг друга и культуры общения нет», - призналась артистка.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко призналась, чего больше всего сейчас боится.

Также сообщалось, что Руслана Лыжичко рассказала, что нужно сделать во время "Евровидения" для помощи Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко пристыдила артистов за пиар перед военными.